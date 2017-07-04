Вернулся из Северной Кореи живым - и ладно!

Уплатив почти сотню тысяч за поездку в одну из самых стран мира, я взял в попутчики Чаусова. Этот рыжий слыл первым ментом, совершившим кругосветку. Мы с ним познакомились в ночлежке в Эквадоре, хотя в родном городе жили в соседних домах.Кстати всю сумму получила российская сторона. Северокорейцам мы не платили ничего. Получили ли, бедняги, хоть что-то?КНДР большинству из тех, кто напутствовал нас «не сдирайте пропагандистские плакаты», представлялась серым военным государством, где все люди ходят строем, каждый второй сидит в трудовых лагерях, а страной управляет тридцатилетний наследник династии, которая у власти уже 70 лет. Отец,сын и Святой дух. Ким Чен Ын, Ким Чен Ир и Ким Ир Сен.Что могу сказать?...Только то, что они РЕАЛЬНО ХОДЯТ СТРОЕМ!!! Это было первое, что я увидел в иллюминатор: группа работников аэропорта строем шла к месту буксировки самолета. Пару раз строем пришлось пройти и нам.Пухлые губы корейской стюардессы волновали не меньше чем пухлые щеки маршала. Раздачу пропагандистских печатных изданий со словаминачали уже в самолете.И вот мы в Пхеньяне. На таможенном досмотре у меня вынули все флешки - но проверять не стали ни одну. Хорошо что выложил из кошелька фотографии явно эротического характера. Они, как и любая подобная инфа, запрещены для провоза в Северную Корею.обыск, штамп, пара дежурных вопросов на русском - и мы попадаем под опеку нашего гида Сонг Хва и «майора», представителя органов. Чекист с гидшей будут следовать за нами неотступно в течении всего пребывания. Иностранцу запрещено в одиночку покидать гостиницу, гулять по городу, расплачиваться местными деньгами.Бывалые в КНДР люди посоветовали привезти им подарки с Большой Земли: виски, парфюм, сигареты. Именно от этих людей теперь зависело то, как мы увидем эту страну.Но самым крутым был водила. Он говорил только по-корейски, но ему достаточно было одних эмоций. Это самый позитивный северокореец, из тех, что были увиденны мною.Программа пребывания не допускала особых шагов в сторону. В первый день было означено посещение Библиотеки, Мемориала советским войнам, Музея войны, и сувенирных магазинов. Скукота, да? Но прибавьте сюда северокорейскую специфику, что имя Вождя будет всунуто в каждый пункт.Насчет сувенирных - тут корейские гиды отрабатывают не хуже своих турецких или египетских аналогов. Сувенирку мы посещали ежедневно и ни разу ничего не купили. Ну потому что там отстой.По городу наш автобус носится с огромной скоростью - чтоб мы не успели ничего снять. Впрочем и снимать разрешают только то, что разрешают.Еще здесь нельзя фотографировать военных, и любой объект мало-мальски относящийся к обороне. А это сложно - потому что военные здесь везде. Среди толпы, в метро, в учреждениях, везде!Кому нужны все эти мемориальные комплексы, коммунистические памятники и прочая пропагандистская хуета?! Никто не спрашивает: интересно ли это нам или нет. КНДР живет в своем мире и я не лезу со своим уставом в их монастырь.Первоначальное впечатление от Пхеньяна было очень светлое. Оживающие аутентичные картинки из 50-х годов, словно хронику тех лет раскрасили в тональность моих солнцезащитных очков.Национальную библиотеку строили 21 месяц. Но в сложившихся условиях, при отсутствии в стране интернета, она осталась в 20 веке. Нам притащили книги на русском:2005 года, Горького и. Думали, что на нас это произведет впечатление...Вопроспоставил экскурсовода в первый тупик.Внимание привлекла книжказа авторством Ким Чен Ира.- он что, писал анекдоты? - спросили мы, - это должно быть смешно?...- нет, не он... Точнее он, но не анекдоты.- Но написано-то "Анекдоты". Это смешно?- Это несмешно.- Ну анекдоты - это ж подразумевается, что смешно...!Девушка-библиотекарь начала путаться в показаниях и решила закончить спор словами "Это очень хорошая книга"конечно, даже если это несмешно - на каторгу-то не хочется!Заходим в библиотеке в лифт. В нем постоянно находится девушка (на фото ниже), которая нажимает кнопки. Спрашиваю:- а у нее это такая работа: просто нажимать кнопки в лифте?экскурсоводы отвечают:-да... (пауза в несколько секунд)... Но вообще она еще и поет.Заселили в гостиницу. Это одно из самых высоких зданий в городе. Тот самый отель, где сорван был злополучный плакат, стоивший жизни американскому студенту Отто Уормбиеру.Пришли женщины...кстати это не шутка. По слухам, все номера оснащены прослушкой. Но это не останавливало нас от разбора полетов существующего строя. Лично я считаю, что такие страны как Северная Корея обязаны быть на Земле. С ними интереснее жить.Вечером сели с северокорейской стороной за обсуждение дальнейших планов. Были выбраны цирк, тир, пивнуха, метро, и музей подарков великого вождя Ким Ир сена, и еще чего-то …Короче выбор небогатый.Корейцы умудрились затащить даже в Музей Цветов, где каждый цветок назван именем Великих вождей и руководителей.в подвале отеля из развлечений были обнаружены пингпонг, бильярд, караоке, и бассейн. Каждое удовольствие стоило 3 евро в час. Бонусом шло общение со скучающими кореянками за кассой.Тренажеры прятались за горшковой оранжереей.у северокорейцев конкретный бзик насчет войны с Южной Кореей и америкой в середине прошлого века. Они категорически отказываются называть свои потери, но козыряют числом убитых и захваченых в плен империалистов. Хвастаются своим великодушием, что, мол, всех отпускали после принесения извинений. Тем не менее, особой гордостью является захваченый в плен корабль Пуэбло, расположенный рядом с музеем.впрочем, про показуху КНДР поговорим в следующий раз.Музей кстати роскошный. Хай класс. Я не понимаю почему северокорейцы не дают в нем снимать, как впрочем и во многих других стОящих местах. А ведь там вороны клюют американских солдат, охуеннейшая восковая фигура Ким Ир Сена, и такая же охуенная крутящаяся панорама всей войны. Курировал постройку лично глава государства - маршал Ким Чен Ын.На мой вопрос "Видела ли она маршала Ким Чен Ына вживую?" эта хрупкая прелестница, упакованная в милитари, ответила:кстати, скольких людей я не спрашивал - никто Ким Чен Ына не видел вживую. Я начинаю сомневаться в его существовании.а потом я увидел их… Женщин в синем. И они были прекрасны. Как только я навел на них свой фотоаппарат - тут же появилась "Начальница ансамбля" и всех участниц предупредила, что перед иностранцами никаких косяков быть не должно!!Это простые домохозяки, которые на добровольных началах объединяются в такие ансамбли для призыва на работу.и на этом остановлюсь. В следующем выпуске идем во Дворец пионеров и едим собаку.адиос.